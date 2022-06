Amy Pieters boekt half jaar na zwaar hersenletsel langzaam progressie: “Volgende stap is weer leren praten”

WielrennenAmy Pieters (31) boekt een half jaar na haar val, waar de wielrenster een zwaar hersenletsel opliep, langzaam vooruitgang. Praten kan ze nog niet, maar de Nederlandse knikt of lacht wel voorzichtig in het bijzijn van haar familie, waar ze in de weekends vertoeft. “Stig Broeckx kent na zes jaar nog steeds progressie. Ik teken ervoor als Amy zover kan komen.”

Pieters kwam op 23 december ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daarbij het bewustzijn. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze een schedeloperatie, waarmee artsen de druk in haar hoofd weg namen. Op 5 januari werd ze vervoerd naar Nederland, waar ze verder werd behandeld aan het ernstige hersenletsel. Ze lag bijna drie maanden in coma.

Inmiddels zijn we een half jaar na de val. Het gaat gelukkig beter. De 31-jarige Nederlandse - meervoudig Nederland kampioen en wereldkampioen op de piste - boekt langzaam progressie. Momenteel revalideert ze in Dordrecht. In de weekends is ze thuis. “Ze komen haar vrijdag brengen en zondagavond doen we Amy terug”, vertelt vader Peter in een reportage van NOS. “Dat is heel fijn. En dat is ook goed voor haar, dat merk je wel.”

Knik en lach

In maart ontwaakte Pieters uit coma. “Ze werd wakker op een heel laag niveau. Er was heel weinig reactie. Ze kende ook een terugval door een epilepsieaanval, wat vaak schijnt voor te komen bij zware hersenletsels. Maar sindsdien zien we vooruitgang. Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze leert praten.”

Pieters is nog aan haar rechterarm en rechterbeen verlamd. Af en toe knikt ze wel instemmend. Of lacht ze voorzichtig. “Ze begrijpt steeds meer als je iets vraagt. Dan knikt ze ja of neen. Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer heeft. Ondanks alles is ze vrij optimistisch en vrij vrolijk in de omgang. Het heeft gewoon heel veel tijd nodig. We blijven hoop houden.” Daarbij kijken ze naar Stig Broeckx. “Die had een heel ander hersenletsel, maar hij boekt na zes jaar nog steeds vooruitgang. Ik teken ervoor als Amy zover kan komen.”

Volledig scherm Amy Pieters won vorig jaar het Nederlands kampioenschap op de weg. © ANP