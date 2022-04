Amstel Gold Race komt nog te vroeg, maar Wout van Aert mag wel weer trainen

Wielrennen Kan Sonny Colbrelli bij gunstig herstel nog koersen? Italië verbiedt topsport met defibrilla­tor

Zien we Sonny Colbrelli ooit nog terug in het peloton? De 31-jarige Italiaan van Bahrain Victorius gaat sinds vorige week met een defibrillator door het leven, maar net als Christian Eriksen - die na zijn hartstilstand van Inter Milaan naar Engeland verkaste om nog te kunnen voetballen - is de kans groot dat hij in Italië geen topsport meer mag bedrijven.

4 april