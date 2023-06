Amerikanen storten zich nu ook op toprenners: Belgisch makelaarsbureau van Alaphilippe en Kopecky opgekocht door sportgigant Wasserman

Wasserman is een van de giganten in de wereldwijde sportbusiness. Het is actief in 23 landen en heeft toppers uit verschillende sporten in zijn portefeuille: voetballers Federico Valverde (Real Madrid), John Stones, Nathan Aké (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester), Denzel Dumfries (Inter) en Rode Duivel Leander Dendoncker (Aston Villa), maar ook NBA-speler Klay Thompson (Golden State Warriors), zwemster Katie Ledecky, golfer Tony Finau en boksers Josh Kelly en Chris Eubank Jr. Eigenaar Casey Wasserman is ook voorzitter van het olympisch comité van de Spelen in 2028 in Los Angeles.