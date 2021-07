Amerikaan Powless volgt Evenepoel op als winnaar van Clasica San Sebastian na chaotische finale

WielrennenNeilson Powless (24) is de opvolger van Remco Evenepoel als winnaar van de Clasica San Sebastian. De Amerikaan was in een sprint met drie sneller dan medevluchters Matej Mohoric en Mikkel Honoré.

De Clasica San Sebastian wordt traditiegetrouw een week na de Tour gereden, maar door de Olympische Spelen schoof de Spaanse eendagskoers een weekje op. In het Baskenland gingen we op zoek naar een opvolger voor Remco Evenepoel, die in 2019 won - in 2020 was er door corona geen Clasica. Dé topfavoriet was wereldkampioen Julian Alaphilippe, verder was het ook uitkijken naar het WorldTour-debuut van het 18-jarige toptalent Juan Ayuso.

Terwijl Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma het tempo bepaalden in het peloton, kleurde een kopgroep van dertien de eerste wedstrijduren. Bij die dertien ook Xandres Vervloesem. Onze jonge landgenoot bij de beteren van de koplopers op de bekende Jaizkibel, maar had geen antwoord in huis op de versnelling van Javier Romo. De 22-jarige Spanjaard van Astana begon met een beperkte voorsprong aan de Erlaitz, de voorlaatste beklimming van de dag.

Daar gooide thuisrijder Mikel Landa de knuppel in het hoenderhok, maar de Bask liep op een counter van Simon Carr. De Brit - alweer een jonge gast, amper 22 - nam sterk over en liet Landa zomaar achter. De kleppers in het peloton hielden zich koest, waardoor Carr met een voorgift van driekwart minuut boven kwam. De beslissing leek dus opnieuw op de Murgil Tontorra te moeten vallen.

Outsiders verrassen favorieten

Dat was buiten Matej Mohoric gerekend. De Sloveen - in de Tour goed voor twee ritzeges - sloop in de afdaling weg uit het peloton met Neilson Powless, Lorenzo Rota en Mikkel Honoré. Het viertal kwam snel aansluiten bij Carr, in het peloton lag het gewicht van de koers bij Trek-Segafredo. De ploegmaats van Bauke Mollema bleken niet sterk genoeg om de vluchters in te rekenen, waardoor de winnaar vooraan zat.

Op de Murgil Tontorra testte Powless de benen, maar de koplopers doken uiteindelijk toch met z'n vieren de afdaling in. In die afzink schatte Mohoric een bocht verkeerd in. De Sloveen bleef ternauwernood recht, Honoré en Rota gingen wél tegen de vlakte. De Deen van Deceuninck-Quick.Step krabbelde snel overeind en keerde nog terug aan het front, maar in de sprint met drie was hij geen partij voor Powless, die Mohoric met een half wiel kopte. De Amerikaan boekte pas z’n eerste profzege, maar wel meteen een die kan tellen.

