Ambitieuze Evenepoel op de rustdag: “De Giro winnen? Als ik niet in mezelf zou geloven, zou ik hier niet zijn”

Remco Evenepoel is aan een schitterende Ronde van Italië bezig. De 21-jarige Belg staat, na negen maanden zonder koers, tweede in het klassement. Op de vraag of hij in de eindwinst gelooft, reageerde hij ambitieus: “Er zal met minuten gegoocheld worden in de laatste week. Ik kan ook niet zeggen wat de ideale maximale achterstand op Bernal zou zijn bij de slottijdrit. Of ik de Giro kan winnen? Als ik niet in mezelf zou geloven, zou ik niet hier zijn. Maar voor hetzelfde geld zit ik hier volgende week als tiende. Ik weet nog niet hoe mijn lichaam de komende weken zal reageren na negen maanden zonder koers. Drie maanden geleden reed ik niet eens buiten, enkel op mijn rollen. Als ik daar nu over nadenk, is het best gek dat ik nu met de beste klimmers ter wereld meedoe.”

Maar druk en concurrentie met Bernal? Evenepoel heeft van geen beide last. “Ik ben gewoon al blij dat ik terug kan racen, na negen maanden zonder koers. We hopen dat we zo kunnen verder doen. Er is ook helemaal geen rivaliteit met Bernal. Het is de eerste keer dat we echt tegen elkaar koersen. Het is een eer om tegen een man te rijden die de Tour al won. Onze sprint van gisteren? Dat was vooral fun om te doen (lacht). Maar elke seconde telt natuurlijk wel, dus het is beter om ze te pakken dan ze te verliezen. Voorts kijk ik nog naar iedereen die in de top tien staat: Vlasov, Yates, Caruso, Ciccone. Niemand van hen heeft de Giro al verloren.”

Zijn eigen kansen op eindwinst zouden volgens Evenepoel zelf groter zijn als er nog een tijdrit was geweest in de tweede week. “Dat is het leven. Nu is er een tijdrit op de laatste dag, een van 30 kilometer. Kijk naar Tom Dumoulin. Hij begon in 2017 niet als leider aan de slottijdrit, maar won wel. Het is alleen maar belangrijk om het roze te hebben op de laatste dag.”

Deceuninck-Quick.Step rijdt los op rustdag Giro:

Volledig scherm © LAPRESSE

Volledig scherm © Photo News