Alweer een wereldrecord voor Filippo Ganna, die onder de 4 minuten duikt op de individuele achtervolging

Na een teleurstellende zevende plaats op het WK tijdrijden in Australië rezen er wat twijfels over de fysieke paraatheid van Filippo Ganna, maar die heeft de Italiaanse hardrijder in één week tijd met veel panache naar de prullenmand verwezen. Vorige week zaterdag verpletterde Ganna het werelduurrecord van Dan Bigham met een duizelingwekkende afstand van 56,792 kilometer.

Van de wielerbaan in Grenchen reisde Ganna haast meteen naar die van Saint-Quentin-en-Yvelines voor het WK baanwielrennen. Daar bleef hij gisteren in de ploegenachtervolging nog ietwat onder de verwachtingen, maar Ganna maakte dat vrijdag ruimschoots goed op de individuele achtervolging (vier kilometer). De Italiaan kroonde zich na een duel met landgenoot Jonathan Milan tot wereldkampioen met een supersonische tijd van 3'59"930. Daarmee was hij pas de tweede renner ooit die onder de magische grens van vier minuten dook, iets wat enkel de Amerikaan Ashton Lambie hem in 2021 voordeed met een tijd van 3'59"930. Extra straf is dat Ganna het op zeeniveau deed, terwijl Lambie zijn record op hoogte in Mexico vestigde.