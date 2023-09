“Als Wout aangaat, weet je dat iedereen afziet”: Van Aert loodst Kooij naar tweede zege op rij

Olav Kooij heeft ook de tweede rit in de Tour of Britain gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma maakte net als gisteren een knappe lead-out van Wout van Aert af. Onze landgenoot werd zelf nog derde.

De tweede etappe in de Tour of Britain was een korte en overwegend vlakke in en rond Wrexham. Een nieuwe massasprint leek dus het voorbestemde scenario, al probeerde Abram Stockman daar nog een stokje voor de steken. Onze landgenoot van Tour de Tietema-Unibet bleef samen met een medevluchter lang vooruit, maar werd in de finale dan toch gegrepen door het peloton.

In de voorbereiding op de verwachte massasprint deed vooral Bora-Hansgrohe er alles aan om Jumbo-Visma naar het achterplan te verdringen, maar een sterke Edoardo Affini loodste Wout van Aert en Olav Kooij toch in een perfecte positie naar de smalle slotkilometer.

Net als gisteren fungeerde Van Aert als loods voor Kooij en onze landgenoot volbracht z'n taak opnieuw voorbeeldig. Met een sterke lead-out piloteerde hij z'n Nederlandse ploegmaat naar een tweede opeenvolgende zege, Van Aert zelf werd derde. Sam Bennett strandde op plek twee. Dankzij z'n zege wordt Kooij nog wat steviger leider.

Kooij: “Als Wout aangaat, weet je dat iedereen afziet”

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zijn ploegmaat Olav Kooij voor de tweede dag op rij naar de ritzege in de wielerronde van Groot-Brittannië geleid. Na afloop zette de Nederlander dat werk in de bloemetjes. “Het was een korte rit”, keek de amper 21-jarige Nederlander terug. “Na gisteren waren alle ploegen naar ons aan het kijken om de vlucht onder controle te houden. Daar gebruikten we twee jongens voor. Het ging nadien best snel naar de laatste drie kilometer. Een beetje bergaf, met wat bochten. Daar gebeurde nog een lelijke crash met iemand van DSM. We gingen van links naar rechts, en kwamen dicht bij de afsluiting.”

In een smalle, technische slotfase zette Van Aert zijn snelle ploegmaat nadien meesterlijk af voor de sprint. “We wisten na de verkenning dat de positie bij het ingaan van de slotkilometer cruciaal zou zijn”, aldus Kooij. “En daarin slaagden we. Wout ging aan op het stuk dat licht omhoog liep. Dan weet je dat iedereen afziet. Ik moest enkel nog het laatste stukje aangaan.”

Dinsdag wacht opnieuw een sprinterskans in de Ronde van Groot-Brittannië. “Maar dat moeten we nog bekijken”, houdt Kooij de druk af. “De ploegmaats hebben twee dagen op rij hard gewerkt. Als we zo blijven doorgaan, wordt het nog een lange, zware week. We zien wel wat de tactiek wordt, de komende dagen.”

Kooij wint! Nog 1 km: Val! Vlak voor de slotkilometer komt een renner van Movistar ten val, Van Aert en Kooij ontsnappen er net aan. Nog 2 km: Sterk Bora-Hansgrohe Bora-Hansgrohe komt met z'n vieren naar voren, de trein van Jumbo-Visma verliest enkele plaatsen. Nog 5 km: Kooij volgt Van Aert Olav Kooij, de winnaar van gisteren, zit al enkele kilometers in het wiel van Wout van Aert. Onze landgenoot lijkt net als gisteren de sprint te zullen aantrekken voor de Nederlander. Nog 8 km: Smalle straten In de laatste kilometer wordt het erg smal, maar ook nu zijn de straten bij momenten al niet al te breed. Positionering wordt dan nog eens zo belangrijk. Nog 10 km: Ploegen formeren zich Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Movistar, Bora-Hansgrohe... De grote blokken in deze Tour of Britain beginnen zich te formeren voor de massasprint. Nog 15 km: Stockman en Crockett Stockman en Crockett zingen het het langst uit, maar ook zij staan op het punt ingelopen te worden. De verwachte massasprint lijkt onvermijdelijk. Nog 58 km: Vier vluchters Vier vluchters, met daarbij onze landgenoot Abram Stockman, hebben een kleine voorsprong op het peloton. Het gaat om slechts 25 seconden. Nog 109,9 km: Start! De officiële start van de tweede etappe is gegeven.