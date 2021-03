“Als hij Van Aert en ‘dingske’ kan kloppen, kan hij ook het WK in Leuven winnen”: vriendin en familie Stuyven dolblij na winst in Milaan-Sanremo

Vriendin Elke: “De champagne staat koud voor als hij straks thuiskomt”

Niet in Sanremo, maar wel vurig supporterend voor haar televisie in Monaco. Vriendin Elke Bleyaert keek samen met drie vriendinnen hoe haar Jasper Milaan-Sanremo won. “Toen we zagen dat hij er nog bij was in de laatste tien kilometer, hebben we geroepen tot het einde. Ik heb hem al aan de telefoon gehoord en hij besefte het zelf nog niet dat hij Milaan-Sanremo gewonnen had (lacht). Straks komt hij gelukkig nog naar hier. Door de avondklok die in Monaco om 19 uur ingaat, kunnen we niemand uitnodigen. Maar ik heb al champagne koud gezet voor als hij thuiskomt, dus dat komt goed.”