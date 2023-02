“Als hij de normen bepaalt, dan zijn we ver weg”: Michel Wuyts hard voor uitspraken Johan Bruyneel over Pogacar

WielrennenJohan Bruyneel, ex-prof en -ploegleider van onder meer Lance Armstrong, uitte in de podcast ‘The Move’ op YouTube kritiek op de knaldrang van Tadej Pogacar . In ‘Wuyts en Vlaeminck’ is onze analist Michel Wuyts het niet eens met Bruyneel, integendeel.

Tadej Pogacar is als een komeet aan het nieuwe seizoen begonnen. “Het is heel leuk om je tegenstanders af te maken. Ik geef toe: ik zou destijds ook zo hebben gedacht. ‘Allemaal de pot op, wij willen winnen’. Nu weet ik dat dat op langere termijn niet de beste strategie is", aldus Johan Bruyneel. Volgens Michel Wuyts is er helemaal niets aan de hand. “Als Johan Bruyneel de normen bepaalt, dan zijn we ver weg. Bruyneel is één van die mensen die het wielrennen een goeie 20 jaar geleden over de rand getild heeft.”

“Bovendien vergelijkt hij Pogacar met zichzelf, en dat is ongeveer het domste wat je kunt doen. Bruyneel was geen ongetalenteerde renner, maar was qua talent ongeveer een tiende van de Sloveen. Dus laten we daarmee ophouden. Ik heb de stellige indruk gehad dat Pogacar met een spelletje bezig was.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout weet dat het wielrennen geëvolueerd is. “Tien-vijftien jaar geleden gebeurde dat wel, hé, dan had bijvoorbeeld Mas in de Ruta Del Sol een etappe gewonnen. Maar die generatie van renners, die koersen gewoon niet meer zo, die staan daar gewoon niet meer bij stil op deze manier.”

“Maar ik denk dat we allemaal genieten van wat de wielersport vandaag is en en wat Pogacar, Van der Poel en Van Aert ons brengen. Ik denk dat we daar alleen maar kunnen van genieten.”

