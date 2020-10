“Als het er echt op aankomt, blijven zij over”, hoe tenger Woutje en megatalent Van der Poel al van kindsbeen af tegen elkaar koersen

Veldrijder Daan Soete (25) is een jaar of 8, of 9 wanneer hij in de buurt van Breda zijn eerste crosje gaat rijden. Jonge Vlaamse rennertjes die begin jaren 2000 willen crossen, moeten de grens met Nederland oversteken, want in eigen land zijn er geen wedstrijden. Het is in die periode dat Soete Wout van Aert leert kennen — de twee worden beste vrienden. “Die wedstrijden waren super plezant”, vertelt Soete. “We koersten 20 minuutjes en daarna speelden we samen in het bos. Ik, Wout, de broers Sweeck…”