Als een rockster onthaald met helikopter, een hese stem én kippenvel: dit was de “heel speciale” avond van Wout van Aert in Roeselare

WielrennenYves Lampaert won het na-Tourcriterium in Roeselare. De renner van Quick.Step-Alpha Vinyl vloerde Wout van Aert in de sprint. ‘WvA’ arriveerde eerder per helikopter in de West-Vlaamse stad, opgewacht door Donald Muylle, van Dovy Keukens. Die stelde zijn terrein ter beschikking als landingsplaats. Nadien ging het langs dolle fans naar de start.

De Tour zit erop, maar het blijven drukke dagen voor Wout van Aert (27). Hij kon maandag amper één dag genieten van zijn familie, gisteren moest hij alweer naar Nederland voor sponsorverplichtingen met de ploeg. Nadien ging het naar Roeselare voor zijn eerste na-Tourcriterium. Zijn uurschema zit zo strak dat Van Aert de verplaatsing vanuit Den Bosch met de helikopter maakte, met dank aan zijn persoonlijke sponsor Red Bull.

“Dit is heel speciaal. Zo'n entree: dat ben ik niet gewoon”, reageerde hij bij VTM Nieuws. “Nu besef ik des te meer hoe gek de afgelopen Tour is geweest. Zolang je in dat circus meedraait, merk je daar niet te veel van. Maar bij thuiskomst in België is het toch heel bijzonder. Het feestje op de Champs-Élyseés? Dat viel best mee. Ik was wat vermoeid, net als nu. Toen het feestje losbarstte, ben ik in bed gekropen. Maar ik heb wel genoten van de gezelligheid.”

Van Aert vertrok uit Roeselare - opnieuw per helikopter - met een hese stem. “Dit bezorgde me kippenvel. Jammer dat ik mijn stem kwijt ben, anders zou ik het nog beter kunnen beschrijven”, knipoogde hij. “Het is nu tijd om te recupereren.”

Van Aert werd als een rockster onthaald, maar moest wel de overwinning in Roeselare aan Yves Lampaert laten. De West-Vlaming van Quick.Step-Alpha Vinyl toonde zich de snelste in een sprint. Eerder zette Lampaert de openingstijdrit van de Tour op zijn palmares.

Donderdagavond is Van Aert ook te zien tijdens het criterium in ‘zijn’ Herentals. Uiteraard verdient hij daar een leuke cent mee, maar de criteriums hebben ook een sportief doel: dankzij het snelle rondjes draaien blijven de benen van de kampioen gerodeerd. Want zaterdag wacht hem een echte uitdaging: zijn debuut in de Clásica de San Sebastián. “Wout wilde die zelf graag rijden”, klinkt het in zijn entourage. “Hij is benieuwd hoever hij daar geraakt, hij hoopt zijn topvorm van de Tour te verzilveren. Echt trainen zal hij deze week niet doen, maar hij zal wel elke dag een stukje met de fiets rijden. En in de criteriums onderhoudt hij zijn beensnelheid.”

Volgende week mag de riem er dan echt af. Dan is het tijd voor vakantie in eigen land met de familie. Al staat er maandag eerst nog een derde criterium op zijn programma: de Draai van de Kaai in Roosendaal, vlak over de grens. Op zondag 14 augustus is hij een tweede keer te zien in Nederland, in Etten-Leur, waar ook een afscheidsmoment voor Tom Dumoulin gepland is. Tegen dan zal Van Aert alweer aan het trainen zijn met het oog op zijn najaarsdoelen: in de tweede week van september rijdt hij de GP’s in Canada, aansluitend gaat het dan richting het WK in Australië. Of hij daarvoor eerst nog op hoogtestage gaat, is nog niet beslist. Dat zal mee afhangen van hoe fris hij zich mentaal voelt. Van Aert is de voorbije maanden amper thuis geweest.

Gele toekomstplannen Van Aert had het tot slot ook kort over zijn toekomstplannen. Is hij na zijn geweldige Tour van plan om de komende jaren ook voor geel te gaan? ‘’Dat denk ik echt niet. Ik ben blij met mijn prestaties nu: ik kan ritten winnen, en ik zit in de ploeg die de Tour wint. Als ik voor een klassement zou gaan, zou het voor een ereplaats zijn en da’s niet mijn ambitie.”

