Alles wat u moet weten over de WK-tijdrit met parcoursbouwer Scott Sunderland: “Ik vrees dat Remco te laat of te vroeg is afgereisd”

Diest Fred Vanderven­net (70), Remco’s eerste trainer, ontkurkt de champagne op histori­sche overwin­ning: “Spannend? Ik had er veel vertrouwen in”

Remco Evenepoel wint morgen officieel de Vuelta in Madrid en daarmee is de eerste Belgische eindzege in een grote ronde sinds 1978 is een feit. Thuisbasis Schepdaal begint aan een groot feest en ook Fred Vandervennet (70) uit Diest, Remco’s eerste trainer, kan zijn geluk niet op. “Luik-Bastenaken-Luik was amper vijf maanden geleden al een heel speciale overwinning, maar die heeft hij nu al overtroffen. Ongelofelijk”, vertelt hij trots.

11 september