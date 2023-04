Alles op Evenepoel of raakt Alaphilippe klaar voor Luik? “Ook als underdog kan Julian belangrijk zijn”

Staat Remco Evenepoel er alleen voor of krijgt hij hulp van Julian Alaphilippe (30)? Bij Soudal-Quick.Step denken ze dat de Fransman Luik-Bastenaken-Luik zal halen. Alaphilippe stoomt zich met zware trainingen in de Ardennen klaar voor zijn laatste kans dit voorjaar. “Maar zijn knie moet het houden.”

Voorbije zondag was een belangrijke dag voor Julian Alaphilippe. Terwijl zijn collega’s de Amstel Gold Race reden, werkte hij een lange training af: 210 kilometer aan stevig tempo. Lukte dat niet, dan was het meteen ‘game over’, dan ging er ook een kruis door de laatste klassieker van dit voorjaar, Luik-Bastenaken-Luik. “Maar het ging goed”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Julian had geen last aan zijn knie.”

Volledig scherm Alaphilippe na zijn val in de Ronde van Vlaanderen. © BELGA

Sinds de Ronde van Vlaanderen is die knie een probleem. Alaphilippe was een van de slachtoffers van de grote valpartij op 140 kilometer van het einde. Hij finishte nog, 51ste, maar op zijn knie stond een groot ‘ei’. Het vele vocht moest met een spuit eruit gehaald worden. Vandaag is zijn knie weer oké, maar blijft dat ook zo? “Een knie is een gevoelig lichaamsdeel voor een renner”, weet Peeters. “De medische staf volgt hem op. De komende dagen mag er geen reactie komen.”

Alaphilippe wil Luik heel graag rijden. Peeters: “Hij gaat er echt voor. Zijn voorjaar is weer niet vlekkeloos verlopen. Dat is niet plezant natuurlijk - Julian vraagt zich af wanneer de pech een keer gaat stoppen - maar hij geeft niet op.”

Volledig scherm Alaphilippe begon goed aan het seizoen, met onder meer een zege in de Faun Drôme Classic, maar zakte daarna weg. © Photo News

Niet alleen de Ronde ging de mist in. Door naweeën van ziekte brachten Milaan-Sanremo en de E3 niet wat hij ervan verwacht had, door zijn val in Vlaanderen kon hij nadien niet starten in de Gold Race en mist hij woensdag ook de Waalse Pijl. Luik is dus zijn laatste en enige kans om nog iets van zijn voorjaar te maken.

Vrije rol

De rest van de week traint Alaphilippe in de Ardennen. Zeker vandaag en morgen zullen dat nog zware trainingen zijn. Tegen vrijdag moet dan ongeveer duidelijk zijn wat van hem verwacht mag worden. “We wachten nog even met de taakverdeling”, zegt Peeters. “Als Julian goed genoeg is, krijgt hij een vrije rol. Maar als het nodig is, kunnen we zelfs tijdens de koers nog aanpassen en kan hij volledig in dienst van Remco gaan rijden.”

Eén ding is duidelijk: Alaphilippe is geen favoriet voor zondag. “Als hij start, is dat als underdog”, zegt Peeters. “Maar ook dan kan hij een belangrijke pion zijn.”

Luister hieronder naar een nieuwe aflevering van Wuyts & Vlaeminck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Quick.Step-Alpha Vinyl