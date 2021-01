Alles kan beter in 2021 voor Dylan Teuns: “Ik had vorig jaar pech, dat gebeurt”

WielrennenShit happens. Dylan Teuns miste een selectie voor de Tour en liep daardoor ook het WK mis. Maar besliste toch, ondanks lucratieve voorstellen, om bij zijn Team Bahrein te blijven. “Soms heb je pech in een carrière.” Waar hoopt hij in 2021 wel te scoren?