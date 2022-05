“Alle punten zijn mooi meegenomen”: Lotte Kopecky demonstreert in Ronde van Burgos en verstevigt leidersplaats in WorldTour-ranking

WielrennenDe superbenen van Lotte Kopecky uit het voorjaar zijn nog steeds intact. Onze landgenote won de eerste rit in de Ronde van Burgos en verstevigt haar leidersplaats in de WorldTour-ranking. “Pas op het einde van het seizoen bekijk ik of dat klassement een doel wordt”, aldus Kopecky.

De wijnverzameling van Lotte Kopecky is drie flessen Ribera del Duero rijker. In de puike Spaanse regio won onze landgenote de openingsrit in de Ronde van Burgos, ze is dus ook leidster in het algemene en puntenklassement. De nummer twee volgt in dezelfde tijd, maar dat mocht gerust een seconde achterstand zijn, Kopecky had vijf fietslengten voorsprong. “Zo’n hellende massasprint ligt mij. Ik vertrok op een kleine tweehonderd meter van de streep en hield vlot stand.”

Voor Kopecky is het haar eerste koers sinds Parijs-Roubaix, waar ze haar prima voorjaar - winst in Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen - afsloot met de tweede plek. “Nadien had ik nood aan rust. Eenmaal mentaal weer fris trok ik op hoogtestage naar het SyncroSfera Hotel in Denia. Ik moet mezelf nog ontdekken in hoogtestages, maar voorlopig pakt het goed uit. Bovendien kon ik zo ook acclimatiseren aan de hitte in Spanje. Het was warm tijdens de eerste rit.”

WorldTour-ambitie

Morgen volgt een nieuwe sprintkans. Gezien de afwezigheid van Lorena Wiebes en Elisa Balsamo is Kopecky de favoriete. Het levert mogelijk extra punten op om haar leidersplaats in de WorldTour-stand te verstevigen. “Die leidersplaats is nu nog geen doel op zich. Pas aan het einde van het seizoen zal ik bekijken of het een doel wordt. Het zou zeer mooi zijn, daarom zijn alle punten die ik nu kan sprokkelen mooi meegenomen”, aldus Kopecky.

