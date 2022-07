Alle focus nu op het WK: Biniam Girmay, die ten val komt in Ronde van Wallonië, weer terug naar Eritrea

WielrennenHij was nog maar een dikke week in Europa, maar na het criterium van Herentals vliegt Biniam Girmay (22) al terug naar Eritrea. “Een strategische keuze”, klinkt het binnen zijn ploeg Intermarché Wanty Gobert. De focus ligt meer dan ooit op het WK.

12de, 62ste, 2de, 5de en opgave: in de eerste koers op Europees grondgebied sinds het letsel aan zijn linkeroog door een kurk van een fles Spumante in de Giro kon Biniam Girmay niet winnen. Op de slotdag van de Ronde van Wallonië kwam de Eritreeër zelfs ten val op een kasseistrook. De schade valt mee. Enkel schaafwonden. Zijn nieuwe helm – met een tekening die verwijst naar het kurkincident – voorkwam erger. Het oog is trouwens goed genezen. “Bijna honderd procent. Kijk maar. (doet zijn koersbril af en begint enthousiast te knipogen) Niks om zorgen over te maken. Ik ben blij dat ik weer gezond ben”, zegt het goudhaantje van Intermarché-Wanty Gobert.

Nochtans hoor je van ploegleider Valerio Piva dat Girmay soms nog wat last heeft. “Bij fel zonlicht of een plotse lichtinval, klaagt hij soms nog eens of heeft hij een zonnebril nodig. Zijn oog is wat gevoeliger geworden. Dat was voor het kurkincident niet het geval.”

Volledig scherm Het ongelukkige kurkincident tijdens de Giro. © ANP / EPA

Hoogteprikkel

Volgens Piva zit Girmay ook conditioneel weer op de goede weg. “Hij zegt zelf dat hij nog maar op 80% van zijn kunnen zit, maar de vierde rit had hij kunnen winnen.” Na zijn pijnlijke Giro-opgave trok Girmay naar Eritrea om er te herstellen en de nationale kampioenschappen te rijden. Hij won er de tijdrit, gaf op in de wegrit en reed nadien wat lokale koersjes bij de liefhebbers. “In totaal zat hij toen zeven weken op hoogte”, zegt Performance manager Aike Visbeek.

Normaal zou Girmay volgende week de Ronde van Polen rijden, maar hij vliegt dit weekend al terug naar Eritrea, waar hij op een hoogte van 2.400 meter zal trainen. “Een korte hoogteprikkel van tien dagen. Mijn niveau moet nog wat omhoog in functie van de belangrijke koersen in september”, zegt Girmay. Visbeek: “Een strategische keuze in samenspraak met Biniam en zijn trainer Ioannis Tamouridis. Het moet zijn conditie een boost geven.”

Eenmaal terug in Europa staan La Polynormande, de Tour du Limousin, de GP van Plouay en de GP’s van Quebec en Montréal in Canada op het programma. “Na de koersen in Canada zijn ook de Memorial Marco Pantani en de Trofeo Matteotti in Italië nog een mogelijkheid, maar dat zal afhangen van hoe zijn reis naar Australië voor het WK eruit ziet”, zegt Visbeek.

Die reis verloopt voorlopig hobbelig. Voor een Eritreeër is het niet eenvoudig om voor Canada en Australië een werkvergunning te verkrijgen. “Dat visum in orde krijgen is een heel proces, maar het gaat de goede kant op. Hopelijk komt het snel in orde”, aldus Girmay, die van het WK een erg groot doel heeft gemaakt.

Volledig scherm Biniam Girmay. © BELGA