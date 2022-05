Alexander Kristoff wint slotetappe in thuishaven, Remco Evenepoel eindwinnaar: "Het was een geweldige week”

WielrennenAlexander Kristoff heeft de slotetappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert hield Ethan Vernon en Mads Pedersen af in de sprint. Ondanks een massale val op 52 kilometer van het einde verloor Remco Evenepoel geen tijd en schreef hij de Ronde van Noorwegen op zijn naam.

In het begin van de etappe ontwikkelde het peloton geen hoog tempo en bleef alles samen. Na 24 kilometer glipten zeven renners weg uit het peloton. De Deen Louis Bendixen sprong weg en kreeg zes renners met zich mee. Ook onze landgenoten Gianni Vermeersch en Robbe Ghys lieten zich niet verrassen en pikten hun wagonnetje aan. Met z’n zevenen reden ze een maximumvoorsprong van 2'35" bij elkaar. Het peloton schakelde een versnelling hoger en knabbelde op de beklimming van de Undheim aan de voorsprong van de zeven leiders. Bolletjestrui Joel Nicolau pakte de volle buit op de Undheim en verzekerde zich van eindwinst in het bergklassement.

Volledig scherm Gianni Vermeersch en Robbe Ghys schoven mee in de kopgroep © Twitter

Op de vlakke wegen richting de tussensprint in Orrevatnet breidden de zeven koplopers met Vermeersch en Ghys hun voorsprong opnieuw uit naar vijf minuten. De sprintersploegen voelden het heet worden onder hun voeten en zetten de achtervolging in. Vooral Trek-Segafredo verrichtte het meeste werk in de achtervolging op de zeven leiders in dienst van Mads Pedersen. De andere sprintersploegen hielden zich op de achtergrond en volgden het tempo dat de pionnen van Pedersen ontwikkelden. Op 70 kilometer van het einde probeerden Remco Evenepoel en Jumbo-Visma het peloton in waaiers te trekken, maar slaagden niet in hun poging.

Na een tweede poging tot waaiervorming van INEOS Grenadiers, Trek-Segafredo en EF Education-EasyPost, gingen vier renners van Uno-X Pro Cycling Team tegen de vlakte en sleurden heel wat renners mee in hun val. Remco Evenepoel ontsnapte aan alle onheil en trok even door met de pionnen van INEOS Grenadiers, maar even later kwam alles terug bij elkaar in het peloton. Op de eerste beklimming van de Grisabakken moesten Robbe Ghys en bolletjestrui Joel Nicolau de rol lossen in de kopgroep en werden ze opgepeuzeld door het peloton. Op de laatste beklimming van de Grisabakken was de kopgroep eraan voor de moeite en werden de vijf leiders ingerekend.

In de laatste kilometers probeerden Gianni Vermeersch, Timo Roosen en Corbin Strong nog aan een sprint te ontsnappen, maar zij werden op twee kilometer van het einde bij de lurven gegrepen. Remco Evenepoel en Kasper Asgreen trokken de sprint aan voor Ethan Vernon, Mads Pedersen werd naar voren geloodst door zijn ploegmaats van Trek-Segafredo. Maar het was Alexander Kristoff die in zijn eigen geboortestad aan het langste eind trok. Vernon werd tweede, Pedersen moest tevreden zijn met een derde plek.

Volledig scherm Alexander Kristoff wint slotetappe Ronde van Noorwegen © Photo News

Evenepoel: “Geweldige koersweek”

Remco Evenepoel reisde af naar Noorwegen met de ambitie om ‘het goed te doen in het klassement’ en hij wilde ook graag “een overwinning meegraaien ergens onderweg in de zesdaagse rittenkoers”. Het werden uiteindelijk drie ritzeges en de eindwinst. “Deze week is geweldig goed verlopen”, vertelde hij in het flashinterview, “ik had niet verwacht hier drie keer te winnen en ik word ook nog eens eindwinnaar. Ik kan zeker niet klagen (lacht). Verder worden we ook nog twee keer tweede in de sprint (met Ethan Vernon). Als ploeg hebben we het ontzettend goed gedaan en ik ben heel blij met mijn rentree in competitie na mijn stage in Spanje. Ik kon niet beter beginnen.”

Evenepoel keert zondagavond nog terug naar België, waar hij dinsdag start in Gullegem Koerse. “Ik vlieg nu naar huis, doe het dan een paar dagen rustig aan en hervat vervolgens de training met het oog op de Ronde van Zwitserland, mijn grote doel nog, samen met de kampioenschappen, in juni. Neen, ik rijd de Tour de France niet”, antwoordde hij ook op de vraag van de journalist, “de Vuelta wordt mijn grote ronde dit jaar.”

Volledig scherm Remco Evenepoel pakt de eindzege in de Ronde van Noorwegen © Photo News

