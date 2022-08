Alexander Kristoff wint het Circuit Franco-Belge, topfavoriet Biniam Girmay kust het asfalt en gaf er de brui aan

Vandaag stond de 81e editie van het Circuit Franco-Belge op het programma. De organisatie kon uitpakken met een knappe deelnemerslijst, want onder meer Fabio Jakobsen, Victor Campenaerts, Arnaud De Lie (die zijn leiderplaats in de Exterioo Cycling Cup verdedigde, red.), Caleb Ewan, Greg Van Avermaet en Biniam Girmay verschenen aan de start. Vorig jaar kwam Jakobsen als eerste over de streep in Doornik, maar voor deze editie wisselde het met La Louvière van start- en aankomstplaats. Het parcours was daardoor lastiger dan normaal.

Ayco Bastiaens (Alpecin-Deceuninck), Timo De Jong (Volkerwessels Cycling Team), Tim Naberman (DSM) en Tom Sexton (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling) kozen al vrij snel het hazenpad, maar de vier kregen nooit veel vrijgeleide. In het peloton kuste topfavoriet Biniam Girmay het asfalt. Hij ging aan een snelheid van 70 km/u tegen de grond. De Eritreeër heeft veel schaaf- en brandwonden op de heup, maar liep gelukkig geen breuken op. Ook outsiders Nizzolo en Mozatto gingen hard tegen de grond. Mozatto kon zijn tocht verderzetten, maar Girmay en Nizzolo moesten er helaas de brui aangeven. Fabio Jakobsen had dan weer pech en kwam nooit meer terug in koers.

Volledig scherm Biniam Girmay. © Twitter

Door het selectieve parcours voelden heel wat renners relatief vroeg hun benen jeuken. Onder meer Campenaerts, Van Moer en Van Avermaet trokken op 70 kilometer van de streep al stevig door. Filippo Baroncini, de wereldkampioen bij de beloften, voerde in de voorlaatste ronde een eerste schifting door. De Italiaan kreeg onze landgenoot Loïc Vliegen mee. Campenaerts, Theuns en De Bondt konden nog de oversteek maken. Maar even later kwam ook onder meer Van Avermaet, De Lie en Vanmarcke aansluiten.

In de slotronde gooiden Van Gestel, De Buyst en Kristoff als eerste de knuppel in het hoenderhok en niemand leek nog terug te komen, maar dat was buiten een ijzersterke Victor Campenaerts gerekend die met een fenomenale inspanning kwam aansluiten. Campenaerts zette van ver aan, maar het was Kristoff die hem klopte op de streep. Opnieuw een overwinning voor Intermarché na een valpartij van hun kopman Girmay. De laatste keer dat Girmay een tuimelperte maakte, won Jan Bakelants de slotrit in de Ronde van Wallonië.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.