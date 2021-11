Alex Dowsett valt vandaag werelduurrecord Victor Campenaerts aan: “Geniet van je uur pijn lijden!”

Dowsett was in 2015 al eens welgeteld 36 dagen werelduurrecordhouder, tussen Rohan Dennis en Bradley Wiggins in. In Manchester, op zeeniveau, reed hij toen 52,757 kilometer. In het najaar van 2020 wilde de Brit al een aanval inzetten op de toptijd van Campenaerts, maar hij moest zijn poging uitstellen na een besmetting met het coronavirus.

“Toen ik het record in 2015 pakte, wist ik dat ik aan het einde nog meer in de tank had”, blikt Dowsett vooruit. “De poging van vorig jaar viel in het water toen ik Covid-19 opliep, maar de redenen om het te willen doen zijn er nog steeds. Ik wil zien waartoe ik in staat ben en het is een evenement waar ik echt van hou. Ik voel me bevoorrecht dat ik de kans krijg om het opnieuw te doen.”

“Qua moeilijkheidsgraad weet ik dat Victor de lat heel hoog heeft gelegd. De grootste hindernis deze keer in Mexico zal de hoogte zijn. Door de ijle lucht op grote hoogte is er minder vermogen nodig dan op zeeniveau, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, want de ijle lucht zorgt ook voor een zwaardere ademhalingsomgeving. Wij denken dat het uiteindelijk meer voordelen dan nadelen zal hebben om op hoogte te rijden. Als ik me aan mijn rondetijden houd, breek ik het record”, gelooft Dowsett er opnieuw in.

Campenaerts geeft hem 50% kans. “Veel geluk, Alex”, wenst hij Dowsett in een boodschap toe. “Geniet van je uur pijn lijden en laat ons zien waar je ergens strandt!”

Volledig scherm Alex Dowsett. © Jesus Gonzalez