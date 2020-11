Alex Dowsett moet na coronabesmetting aanval op werelduurrecord van Campenaerts uitstellen

Dowsett was in 2015 ruim een maand de werelduurrecordhouder. Op 2 mei 2015 reed hij in Manchester 52,937 km in een uur. De Brit Bradley Wiggins verpulverde dat record echter op 7 juni van dat jaar in Londen: 54,526 km. Victor Campenaerts schreef vervolgens op 16 april 2019 wielergeschiedenis in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes door met een afstand van 55,089 kilometer het werelduurrecord van Wiggins van de tabellen te rijden en als eerste renner ooit de magische kaap van 55 kilometer per uur te ronden.