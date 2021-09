Alejandro Valverde breit er na sleutelbeenbreuk nog extra jaar aan vast - Dan Martin kondigt wél z’n afscheid aan

Valverde gaat nog door

Alejandro Valverde zal ook volgend seizoen nog als profrenner actief zijn in het peloton. Dat bevestigde de 41-jarige Spanjaard vrijdag in een interview bij Eurosport. “Ik voel me nog gemotiveerd genoeg om de ploeg te helpen en op jacht te gaan naar overwinningen”, aldus Valverde.

De Spanjaard herstelt momenteel nog van een sleutelbeenbreuk, opgelopen bij een valpartij in de Vuelta. Hij hoopt op een rentree in de Ronde van Sicilië (28 september), om vervolgens het seizoen af te sluiten in de Ronde van Lombardije (9 oktober).

Volledig scherm © Photo News

Dan Martin houdt ermee op

De Ier Dan Martin neemt binnenkort na een carrière van veertien jaar in het peloton afscheid van het wielrennen, zo maakte hij bekend in een communiqué van zijn ploeg Israel-Start Up Nation. Voor de 35-jarige renner wordt de Ronde van Lombardije op 9 oktober zijn laatste koers.

Martin heeft 22 overwinningen op zijn palmares staan, waaronder zeges in de drie grote wielerrondes. In de Tour pakte hij twee ritzeges (Bagnères de Bigorre en op de Mûr-de-Bretagne in 2013 en 2018), net als in de Vuelta (2011 en 2020). Eerder dit jaar voegde hij daar ook nog een ritzege in de Ronde van Italië aan toe. In de eindstand van de grote wielerrondes eindigde hij zes keer in de top tien. Met Luik-Bastenaken-Luik (2013) en de Ronde van Lombardije (2014) staan er ook twee Monumenten op zijn erelijst.

“Ik heb hier lang over nagedacht, maar ik denk dat het tijd is om te stoppen”, aldus Martin. “Er zijn nog andere dingen in het leven dan wielrennen en ik heb al een tijdje geleden gemerkt dat ik het plezier in de sport een beetje verloren had.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP