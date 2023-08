Alec Segaert, topfavoriet in beloftentijdrit, maakte snel klik na diefstal: “Geen drama, ik miste maar één dag”

De rugzak- en paspoortdiefstal is niet blijven hangen bij Alec Segaert (20), de favoriet voor het WK-goud bij de tijdrit voor beloften. Hij arriveerde wel iets later in Glasgow, maar miste dankzij de spoedprocedure slechts een toertje losrijden. “Ik focus mij op de dingen die ik wel in de hand heb.”

KIJK. Segaert maakte snel klik na paspoortdiefstal

Het was zijn broer en trainer Loïc die het nieuws vrijdag de wereld in stuurde. Dat de rugzak, met internationaal paspoort, van Alec gestolen was op de trein richting Brussels Airport. Daardoor kon hij niet meteen afzakken naar het WK. “Dat was toch even paniek”, doet hij nu zijn verhaal. Vanuit Glasgow, alles is dus goedgekomen. “Gelukkig bestaat er iets als een spoedprocedure om een nieuw paspoort aan te vragen. Dat had ik een uur of drie later. Daardoor kon ik diezelfde avond nog vanuit Amsterdam vliegen naar Schotland.”

Segaert liet er zich niet door uit zijn lood slaan. Ook al is de rugzak, met onder meer ook zijn fietsschoenen in, nog niet terecht. “Ik heb vrij snel de klik gemaakt en gefocust op wat ik wel in de hand hebben. Ik blijf er rustig onder. Uiteindelijk miste ik ook maar één dag in Glasgow, wat niet echt een trainingsdag was. Geen drama.”

Topfavoriet

Segaert komt voor het eerst in actie op woensdag 9 augustus voor de tijdrit voor beloften, de wegrit staat gepland op zaterdag 12 augustus. In die eerste discipline is hij absoluut topfavoriet. Søren Wærenskjold, de uittredende wereldkampioen tijdrijden bij de U23 en de enige die vorig jaar in Wollongong beter deed dan Segaert, rijdt nu bij de profs. “Topfavoriet? Dat verandert niet echt iets aan hoe ik het ga aanpakken. Het blijft een gevecht tegen jezelf waar je geen fouten mag maken.” Hij benoemt Wang, Milesi, Van Belle en Staune-Mittet als zijn voornaamste concurrenten. “Ik kijk enorm uit naar die strijd. Om te kunnen vechten voor een wereldtitel.”

Segaert maakte eind juni indruk toen hij zilver pakte in het BK tijdrijden bij de profs. Wout van Aert won het BK tijdrijden en Remco Evenepoel kwam ten val. Drie dagen later pakte Segaert ook zilver in het BK op de weg. Hij was de enige die nog mee kon met een late uitval van Remco Evenepoel. In een sprint met twee was Evenepoel de snelste. Na het BK ging Segaert op hoogtestage in Livigno en reed hij de Ronde van de Elzas met de beloften. Hij werd (mede-)winnaar van de ploegentijdrit en eindigde vierde in de slotrit.

