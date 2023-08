Alec Segaert kan na diefstal van internationaal paspoort door spoedprocedure dan toch afreizen naar Glasgow

Het was zijn broer en trainer Loïc die het nieuws de wereld in stuurde. “Zijn rugzak, met internationaal paspoort, werd zonet gestolen op de trein IC2308 in zone Brussel. Waardoor hij niet kan vertrekken vanuit Brussels Airport naar het WK. Iemand ergens een verloren rugzak gezien? Of iemand die kan helpen, alsjeblieft, retweet!”

De rugzak, waar ook z’n fietsschoenen in zaten, is nog niet terecht, maar Segaert zou toch vanavond nog in Schotland raken. De favoriet voor WK-goud in de beloftentijdrit startte met succes een spoedprocedure om een nieuw internationaal paspoort te krijgen. Daardoor kan hij vanavond nog het vliegtuig kunnen opstappen. Ideaal is het natuurlijk niet. Naast de stress die er bij zo’n diefstal komt kijken, loopt de jonge Belg zo ook een trainingsdag mis. Segaert komt voor het eerst in actie op woensdag 9 augustus voor de tijdrit, de wegrit staat gepland op zaterdag 12 augustus.

Segaert maakte eind juni indruk toen hij zilver pakte in het BK tijdrijden bij de profs. Wout van Aert won het BK tijdrijden en Remco Evenepoel kwam ten val. Drie dagen later pakte Segaert ook zilver in het BK op de weg. Hij was de enige die nog mee kon met een late uitval van Remco Evenepoel. In een sprint met twee was Evenepoel de snelste. Na het BK ging Segaert op hoogtestage in Livigno en reed hij de Ronde van de Elzas met de beloften. Hij werd (mede-)winnaar van de ploegentijdrit en eindigde vierde in de slotrit.

Søren Wærenskjold, de uittredende wereldkampioen tijdrijden bij de U23 en de enige die vorig jaar in Wollongong beter deed dan Segaert, rijdt nu bij de profs. Daardoor is Segaert nu de grote favoriet voor WK-goud.

KIJK. Segaert na zijn zilver op het vorige WK