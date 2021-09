Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks na dubbelslag: “Nooit gedacht dat we net als Evenepoel en Van Wilder in 2018 eerste en tweede zouden zijn”

EK wielrennenEen onvergetelijke dag voor het Belgische tijdrijden bij de jeugd: op het EK in Trente zorgden Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks voor een dubbelslag. Segaert won de tijdrit met 5 seconden voorsprong op topfavoriet Uijtdebroeks. “Van deze topprestatie hadden we alleen maar kunnen dromen.”

Net geen 51 kilometer per uur gemiddeld realiseerde Alec Segaert op het 22,4 kilometer lange EK-parcours tijdrijden in Trente. Wie de tijd van de West-Vlaming zag, wist dat het eigenlijk alleen maar topfavoriet Cian Uijtdebroeks was die in de buurt kon komen. De rest werd in het noordoosten van Italië weggeblazen.

Uijtdebroeks gaf aan het eerste tussenpunt nog 17 seconden toe, in een prangend slot kwam hij nog terug tot op 5 tellen van Segaert, maar het goud was voor de Lendeledenaar, die eerder in zijn jeugd aan triatlon deed. De Fransman Le Huitouze werd derde op 40 seconden.

“Alles kwam vandaag samen”, zei Alec Segaert met de Europese kampioenentrui om z'n schouders. “Op die lange rechte stukken was het een wedstrijd tegen mezelf rijden en dat ligt me wel. Om het op z'n West-Vlaams te zeggen: ’t was juste mo stampen. Dit is fantastisch.”

“Cian was hier de grote topfavoriet en ik wist dat degene die hem zou verslaan dicht bij de titel zou zijn. Dat ik het ben is heel mooi voor mij. Dit resultaat is het omgekeerde van op het BK, toen werd ik tweede na Cian. Het klopt dat ik wat twijfels had, want vorige week viel ik in koers en liep ik een barstje op in m’n schouderblad.”

“Het was even paniek”, gaat Segaert verder, die dit schooljaar start met studies Burgerlijk Ingenieur. “Maar uiteindelijk kon ik toch alle focus op deze tijdrit leggen en werd het elke dag beter.” Denkt hij ook aan het WK — op een vergelijkbaar parcours in eigen land?

“Het wordt inderdaad weer keihard knallen, net als vandaag. Er zitten weinig bochten in het parcours. Dat het in België is zal nog voor extra motivatie zorgen. Er zullen ook veel supporters van de partij zijn. Dat zal me nog extra vleugels geven.”

Uijtdebroeks: “Kan nauwelijks geloven dat we één en twee zijn”

Met hun dubbelslag treden Segaert en Uijtdebroeks in de voetsporen van Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder. Zij pakten op het EK tijdrijden in Brno drie jaar geleden ook goud en zilver. Uijtdebroeks: “Het is inderdaad van hen geleden dat zoiets gebeurd is. Dit is dus fantastisch, hé.”

“Ik had niet gedacht dat we één en twee zouden zijn”, gaat Uijtdebroeks verder. Op dit vlakke parcours, waar aerodynamica een grote rol speelt, had ik Alec ook wel bij de favorieten gerekend, maar ik verwachtte ook de Noren en de Duitsers.”

“Toen ik aan het tussenpunt doorkwam, hoorde ik in m’n oortje dat ik tweede was en daarna dat Alec eerste was. Ik dacht bij mezelf dat het bijna niet kon dat er niemand meer tussen zat. Voor mij was tweede het hoogst haalbare. Bergop was het meer in mijn voordeel geweest, maar ik ben zeer tevreden.”

