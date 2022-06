Alberto Bettiol denkt te winnen, maar eindigt als schlemiel van de dag: “Neen, ik wist niet dat er nog iemand voorop reed”

Was er iets mis met de communicatie bij Education First - Easy Post? Geen mens uit de ploeg met de kenmerkende roze truitjes die klaarblijkelijk opgemerkt had dat Andreas Leknessund nog voor het peloton uitreed en de dagzege in Aesch had weggekaapt. En dus gooide Bettiol zich met het mes tussen de tanden in de pelotonsprint. De Italiaan was sneller dan Matthews en Pasqualon en gooide de armen in de lucht.