Alaphilippe vreest de vloek van de regenboogtrui niet: “Wil vooral genieten”

WielrennenJulian Alaphilippe kwam vorig najaar ten val in de Ronde van Vlaanderen en werd gedeclasseerd in Luik-Bastenaken-Luik. Toch vreest de Fransman de vloek van de regenboogtrui niet. “Ik wil die trui alle eer aan doen, zoveel mogelijk showen en er ook van genieten", stelde hij op een persmoment van zijn team.

De handen te vroeg in te lucht en een onregelmatige sprint in Luik, ei zo na opnieuw de handen te snel omhoog in de Brabantse Pijl en de valpartij na een aanrijding met een motor in de Ronde. Veel genieten kon Julian Alaphilippe nog niet doen van zijn regenboogtrui. Vreest hij de vloek?, vroeg een journalist hem. “Neen”, was het korte antwoord. Waarop het tijd werd voor andere vragen.

“Tot mijn valpartij heb ik genoten van die Ronde van Vlaanderen”, zei hij. “Ik ben enorm gemotiveerd om die wedstrijd opnieuw te rijden.” Meer zelfs, Alaphilippe zal ook zijn debuut maken in de Omloop. “Ik begin mijn seizoen met de Tour de la Provence”, vertelde hij. “Daarna zal ik ook starten in de Omloop.”

En hopelijk is hij tegen dan volledig verlost van de blessure die hij opliep bij zijn tuimelperte in Vlaanderen. “Mijn hand is intussen al veel beter dan op het eerste trainingskamp met de ploeg in december, maar helemaal in orde is het nog niet”, legde hij uit. “Ik kan nog niet sprinten bijvoorbeeld. Ik word elke dag beter, ik doe nog revalidatie-oefeningen, maar ik heb nog enkele weken nodig. Hopelijk is het hersteld tegen dat ik op de kasseien moet rijden”, lachte hij.

Hoe zijn programma er na de Omloop zal uitzien is nog niet helemaal duidelijk. “Dat hangt nog af van het parcours van de Tirreno-Adriatico. Dat is nu nog niet bekend. We zien wel. Ik start alleszins niet met meer druk omdat ik de regenboogtrui draag. Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren, zoals andere jaren, maar misschien nog iets meer met die trui (lacht) om de schouders, al mag ik zeker niet vergeten om te genieten, want een jaar is maar kort. Die trui motiveert me.”

Alaphilippe gaf nog mee dat ook de Tour op zijn programma staat. “Maar ik mik er niet op een klassement”, eindigde hij. “We passen hetzelfde recept toe als de vorige jaren. En ja, ik wil ook graag naar de Spelen. Maar dat is allemaal nog ver weg. Neen, ik denk nog niet aan de moeilijke combinatie Tour-Spelen en eventuele quarantaine, daar ben ik nu niet mee bezig.”

