Alaphilippe voelt zich klaar voor Sanremo, maar raakte wel onder de indruk van één man: “Toen Van Aert op kop reed, was het echt ongelofelijk”

Parijs-Nice Pogacar lacht naar de camera, groet de fans en... kraakt dan rivaal Vingegaard: “Hij koerst met de vingers in de neus”

Wielrennen is eenvoudig als je Tadej Pogacar (24) heet. Als je benen alles uitvoeren wat je je hoofd inprent. Als koersen pure fun wordt en winnen een hobby. Als je zelfs op een klim van 7% nog de tijd en de kracht vindt om met de camera te flirten. “Just wanted to say ‘hi’ to the fans.”