Alaphilippe vindt het prima dat Mauri Vansevenant beschermde rol krijgt: “Ik weet niet of ik het kan afmaken”

WielrennenEr lijkt twijfel geslopen in het hoofd van de wereldkampioen. Julian Alaphilippe (28) heeft zondag gemerkt dat er op dit moment sterkere renners in het peloton rondrijden en dat maakt hem onzeker. “Ik weet niet of ik de benen zal hebben.”