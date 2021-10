Alaphilippe vertelt in boek over zijn jaar als wereldkampioen: “Ik ben rustiger nu”

WielrennenJulian Alaphilippe (29) heeft een boek uitgebracht. Geen biografie, verduidelijkt hij zelf. Wel een blijvend souvenir aan het meest ingrijpende jaar in zijn leven. De Fransman verloor zijn vader, werd zelf papa en kroonde zich niet één, maar twee keer tot wereldkampioen. En opvallend: hij laat een ballonnetje op rond een mogelijk eindklassement in de Tour.

Het is een cadeautje aan zichzelf en aan de fans. Julian Alaphilippe kreeg meerdere aanvragen om ‘iets met zijn wonderjaar’ te doen. Het is uiteindelijk een boek geworden, van Imola tot Leuven in woord en beeld. “C’est cool, hein. Het was een periode vol emoties, zowel persoonlijk als professioneel. Ik wou dat delen met de fans. Het voelde daarbij heel natuurlijk aan om over mijn gevoelens te praten.”

Alaphilippe vertelt het opvallend sereen. De speelvogel lijkt thuis te zijn gekomen. “Ik ben vader geworden en dat heeft veel veranderd in mijn leven. Ik ben... rustiger nu. Het maakt me trots papa te zijn van een kleine jongen die heel snel aan het groeien is. Nino geeft me kracht. Een kind verandert je leven, weet je. Nu koers ik en wil ik winnen voor hem.”

De Fransman heeft het in zijn boek niet alleen over het vaderschap. Zo voelt hij zich naar eigen zeggen ook Belg. “Ik heb een woning in Ronse en rijd al heel mijn carrière voor een Belgische ploeg. Ik behaalde mijn eerste successen als profcoureur in België en hou van de klassiekers. Ik denk niet dat er vijftig Franse renners zijn, die het DNA van die wedstrijden in zich hebben. Ik wel. (lacht) C’est pour ça qu’il faut être Belge, non?”

De rode draad het voorbije jaar is natuurlijk de regenboogtrui. En vooral het gewicht ervan. De wereldkampioen heeft ermee moeten léren rijden, zegt hij. “Het was anders koersen dan ik gewoon was. Ik maakte fouten omdat ik de trui per se wou laten blinken. Je wil op geen enkel moment iemand teleurstellen. Het was druk die ik mezelf oplegde. Op het WK in Leuven was ik voor het eerst weer vrij van die druk. Ik was niet de grote favoriet en heb van die dag genoten. Door de fans en omdat er gekoerst werd zoals ik het graag heb. Ik heb me voorgenomen om de foutjes die ik maakte uit veeleisendheid bij mezelf recht te zetten.”

En dan bleef er nog een opvallende hint in zijn boek over. In een passage klinkt het dat hij ooit voor het (eind)klassement in de Tour wil gaan. Volgens de Fransman kwam het ter sprake bij de besprekingen rond zijn contractverlenging met Patrick Lefevere. Gisteren zwakte hij dat bij de voorstelling in Kluisbergen af.

“De ploeg draait zich ietwat naar het rondewerk, dat zagen we al met Remco Evenepoel in de Giro. Het valt te bezien of dat ooit in de Tour zo zal zijn. Ik weet ook niet goed of ik een eindklassement in me heb. Voorlopig blijf ik me fixeren op mijn doelen en dat zijn nog altijd de klassiekers. Een klassement is voor later.” (DMM)

‘Julian’ verschijnt vanaf 1 november bij Borgerhoff en Lamberigts in samenwerking met Squadra Sports Management. Het 192 pagina’s tellende boek is verkrijgbaar vanaf 24,99 euro.

