Alaphilippe: “Van Aert en Van der Poel zijn de topfavorieten voor Milaan-Sanremo”

Alpahilippe won de Italiaanse voorjaarsklassieker in 2019, finishte als tweede in 2020 achter Van Aert en eindigde als derde in 2017 na een millimetersprint met Michal Kwiatkowski en Peter Sagan. “Ik weet eigenlijk niet goed waarom deze wedstrijd me zo goed ligt. Op zich is de Poggio geen lastige beklimming, maar met al die wedstrijdkilometers in de benen is hij toch niet zo gemakkelijk en dan kan ik als ‘puncher’ het verschil maken.”