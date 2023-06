Alaphilippe triomfeert in Dauphiné, Kruijswijk loopt bekkenbreuk op en ziet Tour-deelname in rook opgaan

Julian Alaphilippe (Soudal.Quick-Step) heeft de tweede etappe in het Critérium du Dauphiné naar zijn hand gezet. De Fransman klopte Richard Carapaz (EF-Easypost) in een lichthellende sprint. De Eritreeër Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo) pronkte op de derde plaats. Onze landgenoot Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) werd - net als gisteren - knap vijfde

In een door wolken overschaduwde tweede etappe stonden 167,3 kilometers op het menu, met daarin vier zeer korte, maar krachtige bultjes. In theorie zouden de snelle mannen, zoals gisteren, aan hun trekken komen. Na de op de streep gestrande solo van de dappere Rune Herregodts, was het opnieuw uitkijken naar het kat-en-muisspel tussen het peloton en de vroege vlucht.

De startvlag wapperde nog maar net door de lucht, of Thomas De Gendt, king of the breakaway, waagde zijn kans. Het peloton kende De Gendt’s aanvalsreputatie en liet dit niet gebeuren. “De één zijn dood is de ander zijn brood”, dacht Lotto-Dstny, die collega Victor Campenaerts op pad stuurde. De ex-werelduurrecordhouder - net terug van een zware blessure - kreeg steun van zes andere mannen met aanvalsplannen. In de kopgroep was bergkoning Donavon Grondin (Arkea-Samsic) opnieuw van de partij.

Volledig scherm © Photo News

Grondin deed onderweg wat hem gevraagd werd, en zette zijn bergtrui wat kracht bij met een puntje op de top van de eerste klim. Niet veel later liet De Fransman zich onverwacht uitzakken, en moest zelfs even halt houden met krampen in de kuit.

Het peloton, met Jumbo-Visma als dirigent, hield de touwtjes strak in handen en liet de kloof niet meer dan twee minuten uitlopen. De gele brigade kreeg wel een serieuze domper te verwerken, want Steven Kruijswijk liep bij een valpartij een bekkenbreuk op. De meesterknecht brak eveneens een sleutelbeen en ziet zijn Tour-deelname in rook opgaan. Wilco Kelderman is zijn vervanger.

Met nog 28 kilometer voor de boeg vond het peloton het welletjes. De zes voorin keken naar elkaar en zagen dat het geen zin meer had om de luttele tien seconden nog te verdedigen. Dat was buiten Victor Campenaerts gerekend, die z’n aanvalsbenen nog eens aansprak en een laatste prik uitdeelde. Ellissonde (Trek-Segafredo) glipte mee, waarna de twee terug dertig seconden in de schoot kregen geworpen.

Volledig scherm Campenaerts zag af in het wiel van leeftijdsgenoot Ellissonde. © AFP

Jumbo-Visma besliste op twaalf kilometer van de streep om de winstkansen van het duo te hypothekeren. De twee werden opgepeuzeld. Oostenrijker Tobias Bayer dropte meteen een eerste bom in het peloton. De renner van Alpecin-Deceuninck hield uiteindelijk stand tot vier kilometer van de streep. De snelle mannen lachten in hun vuistje, die vanaf dan wisten dat ze zich mochten opmaken voor een sprint.

In een sprintje bergop misrekenden de rassprinters zich. Puncheur Julian Alaphillipe ontbond zijn duivels en snelde naar zijn derde ritzege in de Dauphiné. De Fransman bleef olympisch kampioen Richard Carapaz voor. Natnael Tesfatsion reed zich met zijn derde plaats in de kijker. Onze jonge landgenoot Maxim Van Gils kwam - net als gisteren - als vijfde over de streep. De tweevoudige wereldkampioen neemt de gele leiderstrui over van Christophe Laporte.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.