Alaphilippe toont zich de beste in sprint met Grote Drie, Van der Poel en Van Aert stranden op twee en drie

Meer op het lijf van een puncher kunnen ze een rit moeilijk uittekenen. De tweede rit in Tirreno-Adriatico had Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe ‘all written over it’. Van Aert ging de etappe zelfs daags na Strade Bianche verkennen. Dat onze landgenoot vandaag met de blauwe leiderstrui om de schouders aan de tocht naar Chiusdino zou beginnen, had hij bij zijn verkenning wellicht niet kunnen bevroeden.

De problemen begonnen toen de zes aan de voet van de Poggio alla Croce werden gegrepen en een spervuur aan demarrages begon. Bernal, Wellens, Almeida en Yates roerden zich. Van Sagan op dat moment al geen spoor meer in in de hoofdwacht. De Slovaak worstelt met de naweeën van een coronabesmetting, het geaccidenteerde terrein deed de rest. Ondertussen raakte Van Aert op een goeie Foss en Roosen na wel wat geïsoleerd.

Van Aert blijft met dank aan zijn derde plaats wel leider in Tirreno-Adriatico. Met Wellens en Van Avermaet eindigden nog twee Belgen in een top tien vol grote namen. Morgen is het opnieuw aan de sprinters. Opvallend: na de Strade Bianche en twee ritten in Tirreno-Adriatico staat het in de grote koersen deze week 1-1-1 tussen Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. De koek netjes verdeeld.