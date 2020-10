Alaphilippe stelt motard gerust: “Hij hoeft zich geen zorgen te maken, dit was zijn schuld niet”

WielrennenIn een interview met L’Équipe stelt Julian Alaphilippe motard Eddy Lissens gerust. “Ik hoorde dat hij ondersteboven was van het hele verhaal, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. De valpartij was niet zijn schuld.” Alaphilippe viel in de Ronde van Vlaanderen na een botsing met de moto.

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zo kan de valpartij van Julian Alaphilippe in de Ronde het best worden omschreven. Dat vindt ook de wereldkampioen zelf, zo blijkt uit een interview met L’Équipe. “Neen, dit is niet de schuld van Mathieu van der Poel, omdat hij mij zogezegd niet verwittigt. Neen, dit is niet de schuld van de motard, die op dat moment daar misschien niets te zoeken had. Ik ving op dat de motard ondersteboven was van het hele verhaal. Ik hoop hem via dit interview gerust te stellen: hij hoeft zich geen zorgen te maken. Dat is het niet waard, het is maar koers. En ik ben sowieso al niet het type die wrok voelt.”

Quote Had ik nu voor mij of achter mij gekeken, had ik nu mijn handen op mijn stuur gehad of niet, had ik nu aan het drinken geweest of niet... hier was niets aan te doen Julian Alaphilippe

Het klonk bij sommigen dat Alaphilippe hand in eigen boezem mag steken, omdat hij op dat moment communiceerde met de volgwagen en niet ten volle geconcentreerd was. “Had ik nu voor mij of achter mij gekeken, had ik nu mijn handen op mijn stuur gehad of niet, had ik nu aan het drinken geweest of niet... hier was gewoon niets aan te doen. Op het moment dat Van der Poel nét kon uitwijken, was het te laat voor mij. Ik hoorde de moto niet. We reden zo snel. Ik had zelfs de tijd niet om te beseffen wat er gebeurde. Ik slaag erin obstakels te ontwijken, door de kleinste gaatjes te knippen. Maar hier kon ik simpelweg niets tegen beginnen.”

Hoe gaat het nu met de renner van Deceuninck-Quick.Step? “Na de operatie had ik niet gedacht dat het zo pijnlijk zo zijn. Mijn hand was erg opgezwollen, ik sliep slecht. Maar nu neemt de zeer af. Ik ben vooral heel blij dat ik thuis ben. Het was een goede keuze om mij meteen te laten opereren. Zo kan ik sneller recupereren. Nu kan ik zeggen dat het goed gaat met mij. Want het had veel erger kunnen aflopen.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News