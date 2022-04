Alaphilippe rondt berewerk Evenepoel af in Ronde van Baskenland, Hermans knap derde

Vandaag stond de langste etappe van de Ronde van het Baskenland op het programma. Het peloton moest tussen Leitza en Viana 207,6 kilometer afleggen. Vier Spanjaarden kozen al vroeg het ruime sop. Julen Amezqueta, Ander Okamika, Ibai Azurmendi en Ibon Ruiz kleurden de vlucht van de dag.

Ruiz was de beste klimmer in de kopgroep en snoepte onderweg de bolletjestrui af van Remco Evenepoel. Die laatste zag hoe zijn team Quick.Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma het tempo van het peloton bepaalden. De Nederlandse wielerformatie reed in dienst van leider Primoz Roglic, de blauwhemden van Patrick Lefevere trokken de kaart van wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Volledig scherm © Photo News

Maar plots wilde in de finale niemand het voortouw nemen in de achtervolging op de vier Spanjaarden. Ruiz rook voorin z’n kans en liet op zo’n twaalf kilometer van de streep zijn medevluchters ter plekke. Meteen erna ging het tempo in de achtergrond weer serieus de hoogte in.

Het werd een nagelbijter en op 500 meter van de finish was het liedje van Ruiz uitgezongen. Met dank aan het werk van Remco Evenepoel. Onze landgenoot rolde de rode loper uit voor Alaphilippe, die het eenvoudig afmaakte in de sprint. Voor de Fransman was het zijn eerste overwinning van het seizoen. Quinten Hermans was een knappe derde.

