Alaphilippe opgelucht na derde zege in de Waalse Pijl: “Deze doet veel deugd”

Wielrennen Tom Pidcock: “Toen ik de herhaling zag, dacht ik dat ik gewonnen had”

18 april Het verschil tussen winst en verlies bedroeg in de Amstel Gold Race amper vier duizendsten van een seconde. “Ongelooflijk”, sprak nummer twee Tom Pidcock. “Dit is mijn eigen schuld. Het was een korte sprint en ik had die als eerste moeten aangaan. Ik maak de fout om te wachten en dat had ik niet mogen doen.”