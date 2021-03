Alaphilippe: “Om zo alleen aan te vallen, daar moet je sterk voor zijn”

Wielrennen Van Evenepoel tot Van Aert: geen enkel land won de laatste jaren tijdritten met zo veel verschil­len­de renners

17 maart Kasseispecialisten genoeg in België over de jaren heen, maar veel goede tijdrijders hadden we niet. Tot in 2019 de kentering kwam. Met de tijdritzege van Wout van Aert in de Tirreno Adriatcio gisteren, hebben sinds 2019 al zes landgenoten een race tegen de klok in een UCI-wedstrijd gewonnen. Geen enkel land doet beter. Een oplijsting.