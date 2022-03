Alaphilippe na spectaculaire val in Strade met rugpijn én duidelijk doel aan start Tirreno-Adriatico: “Zal blij zijn als ik Evenepoel aan de eindzege kan helpen”

Strade Bianche Benoot past voor Tirreno na massale crash, stevig gevallen Alaphilip­pe beslist morgen

Tiesj Benoot (27) komt komende maandag niet aan de start van Tirreno-Adriatico. Onze landgenoot van Jumbo-Visma kwam vandaag tijdens de Strade Bianche ten val en heeft last van een diepe vleeswonde in de knie. Benoot kwam er wel van af zonder breuken. Julian Alaphilippe, die over de kop ging, beslist morgen over deelname aan Tirreno.

5 maart