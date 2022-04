Alaphilippe laat zich door Martinez de kaas van het brood eten na sterk werk van Evenepoel: “Julian was nochtans de beste in de sprint”

WielrennenDaniel Felipe Martinez heeft de vierde rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Colombiaan legde Julian Alaphilippe erop na een prangend sprintje. Primoz Roglic blijft leider, Remco Evenepoel liet zich opmerken met alweer schitterend werk in de voorbereiding op de laatste kilometer. Onze landgenoot kwam bij onze man in Spanje nog eens terug op de suggestie dat hij moet proeven van het Vlaamse werk. “Op een dag zal dat zeker gebeuren, dat zit zo in mijn hoofd.”

185 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Zamudio. De vierde rit in de Ronde van het Baskenland was er weer eentje voor de klimmers-punchers in het peloton. Scherprechter was een netelig klimmetje op 20 kilometer van de meet. Julian Alaphilippe all written over. Vraag was of leider Primoz Roglic ook uit z’n schulp zou komen.

De Sloveen zette in elk geval z’n troepen stevig aan het werk. Met onder meer Mauri Vansevenant, Davide Formolo, Geraint Thomas en Oscar Rodriguez in een sterke twaalfkoppige aanvalsgroep was dat ook nodig. Roglic had eerst Pascal Eenkhoorn mee voorin, maar die werd teruggefloten om het peloton te mennen.

Een peloton dat zonder Quinten Hermans verder moest. De veldrijder-wegrenner moest helaas ziek opgeven. Ondertussen kwam de slotklim almaar dichter. Vooraan had Giro-ritwinnaar Victor Lafay het ruime sop gekozen, de anderen pasten stuk voor stuk. Het was afwachten of de Fransman het zou uitzingen tot op de meet.

Want in zijn rug gingen de groten aan het dansen. Daniel Felipe Martinez stak het vuur aan de lont op de steilste stroken. Alaphilippe ging z’n kans op de uitloper, Vingegaard acteerde als waakhond. Met z’n drieën reden ze even weg, maar alles vloeide weer samen.

Evenepoel probeerde het daarna even op z’n Campenaerts in de afdaling, maar zonder succes. Dat en de vlakke laatste kilometers speelden allemaal in de kaart van Lafay. De Fransman leek zegezeker, maar een treintje van UAE besliste er anders over.

Lafay was er helemaal aan toen Evenepoel z'n turbo op gang trok in aanloop naar de slotkilometer. Onze landgenoot rolde opnieuw de rode loper uit voor Julian Alaphilippe, maar net als gisteren liet de Fransman zich verrassen. Martinez vertrok net iets sneller en hield op de streep een banddikte over.

Evenepoel: “Julian was de sterkste in de sprint”

Weer tweede, Remco Evenepoel stond aan de finish in Zamudio met een dubbel gevoel. “Ik vond Julian de sterkste in de sprint. Zeker als je ziet hoe hij nog terugkwam. Het was een goeie dag, het enige foutje dat we maakten was dat hij niet volgde toen ik iets te brutaal aanging in de laatste kilometer. We wisten dat de laatste 200m smal waren en er niemand meer zo over kunnen. Dit is jammer, voor hetzelfde geld winnen we hier drie dagen op rij.”

Evenepoel zelf voelde zich beter dan gisteren. “De klimmetjes waren immens steil. Ik hoopdat mijn minste dag gepasseerd is, dat zou een goed teken zijn voor de komende dagen”, aldus Evenepoel die ook even terugkwam op de woorden an Johan Museeuw en Dirk De Wolf in ‘Extra Time Koers’. “Ik de klassiekers rijden? Ik zou het graag willen. Ik ken de parcoursen, want ik train erop. Misschien moet ik volgend jaar eens beginnen met de Omloop. Ach, dit werk doe ik ook graag. Ik wil vanalles genieten en proeven, maar het staat vast dat ik op een dag ook zal deelnemen aan Vlaamse klassiekers. Dat zit in mijn hoofd. Maar eerst wachten andere doelen.”

