Alaphilippe komt met update over revalidatie: “Alles gaat goede kant op”

Wielrennen “Gedaan met lachen met die kleine”: Quick-Step gunt unieke blik achter de schermen bij L-B-L-tri­omf Evenepoel

Kunt u nog steeds geen genoeg krijgen van die straffe overwinning van Remco Evenepoel (22) in Luik-Bastenaken-Luik? Niet getreurd dan, want Quick-Step Alpha Vinyl heeft vandaag een documentaire gedeeld met een unieke blik achter de schermen van Evenepoels zege. Van het verdriet na de val van Julian Alaphilippe, over de bloednerveuze Tim Declercq aan de finish tot de emotionele omhelzing van Evenepoel met zijn familie na de aankomst. En u ontdekt ook dat Evenepoel een weddenschap had gesloten met een ploegmaat. “Ik had hem een piano beloofd.”

3 mei