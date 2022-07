Alaphilippe boekt in Ronde van Wallonië eerste zege sinds zware val: “Zal strijden om leiderstrui te behouden”

Tour de France ANALYSE NA AANKOMST. Michel Wuyts, die Vingegaard nog niet wil uitroepen tot Tour-win­naar: “Pogacar had vandaag geen vertrouwen in zijn klimcapaci­tei­ten”

Tadej Pogacar heeft ondanks een zege in Peyragudes geen tijd kunnen terugnemen op gele trui Jonas Vingegaard. Onze analist Michel Wuyts looft de inzet van Team Emirates, maar bleef op zijn honger zitten wat betreft de tweestrijd. “Dat Pogacar aanvalt net voor de top van de voorlaatste klim, wijst erop dat hij vandaag geen vertrouwen had in zijn klimmerscapaciteiten”, zegt Wuyts. “En Vingegaard is onwrikbaar, zoveel is intussen wel duidelijk. Aan zijn lichaamshouding en uitstraling merk je geen greintje paniek. Zelfs niet wanneer Van Aert en Kuss - twee mannen waar hij vandaag toch op rekende - snel afhaakten. Vingegaard voelt zich echt goed.”

21 juli