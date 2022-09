“Al die opofferingen zijn vanzelfsprekend voor de liefde van je leven”: verloofde Oumi blaakt van trots na eindzege Evenepoel

Vuelta Volgend jaar de Tour de France voor Remco Evenepoel? “Veel hangt af van het aantal tijdritki­lo­me­ters”

Dan toch de Tour de France in 2023 voor Remco Evenepoel? Met zijn eindzege in de Vuelta in het verschiet, kijkt hij ook al vooruit naar volgend jaar. Hij denkt eraan om zijn debuut te maken in de Ronde van Frankrijk, áls er voldoende tijdritkilometers zijn opgenomen. Dat blijkt uit een uitgebreid gesprek met Maxim Goethals, onze man in Spanje. “Moest het parcours mij volgend jaar liggen, zou ik misschien wel vragen om naar de Tour te gaan. Het is een risico, omdat ik nog veel ervaring in de grote ronden moet opdoen. Maar ik heb de afgelopen drie weken véél geleerd.”

17:38