Akelige beelden: Australiër Lucas Hamilton duikt over vangrails in Ronde van het Baskenland

Vandaag moeten de renners in de Ronde van het Baskenland vijf hellingen over in een zware bergetappe. Lucas Hamilton, die mee was in de kopgroep, viel letterlijk weg. In de afdaling van de derde beklimming ging het mis voor de Australiër. Hij week te ver uit in een scherpe bocht in de afdaling en kon de vangrails niet meer ontwijken. Hamilton landde net achter de vangrails op een uitstekende tak maar zijn fiets stortte een paar meter lager in de afgrond. Nadat het peloton gepasseerd was, klauterde de Australiër terug op de weg en gaf even later op.