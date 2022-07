AG Insurance NXTG maakt Tour de France Femmes-selectie bekend, Lefevere: “Ik geloof heel erg in dit team”

De Zweedse Julia Borgström moet in het algemeen klassement het speerpunt van de heel jonge ploeg worden. Lone Meertens is met haar 24 jaar de oudste van de bende, die op dit moment op verkenning is in de Vogezen. Jolien D’hoore hoopt dat haar rensters zich in de eerste editie van de Tour de France Femmes kunnen tonen.

“Het trainingskamp verloopt heel goed”, zei ze vanuit de auto in Frankrijk. “Iedereen verkeert in goeie vorm en de sfeer zit goed. Er liggen zowel kansen voor punchers als snelle vrouwen. Ons grootste doel is om onszelf te tonen, en proberen mee te dingen voor de prijs van de strijdlust en de witte trui, gezien ons jonge team. Maar natuurlijk gaan we ook vol voor etappewinsten. Deze Tour wordt vooral een belangrijke eerste ervaring voor veel van de meisjes, die nog nooit aan zo’n lange rittenkoers deelnamen.”

Volledig scherm Jolien D'Hoore. © HLN

Patrick Lefevere, die het project van AG Insurance NXTG Racing ondersteunt, was ook van de partij en sloot zich aan bij de woorden van D’hoore. “Ik vond het heel belangrijk om Jolien erbij te hebben. Ze kent de wereld, heeft haar strepen al verdiend en kent de wereld. Ik geloof heel erg in dit team.”

De grote baas van Quick.Step-Alpha-Vinyl bij de mannen komt nog eens terug op zijn beweegredenen om toch in zee te gaan met een vrouwenteam. “De UCI en eigenlijk de hele wereld pushen om een vrouwenteam te maken, maar ik wou het niet op die manier doen. Pas toen ik dit project zag - waar we beloftevolle rensters opleiden in plaats van meteen grote namen proberen binnen te halen - ben ik er meteen op gesprongen. Ik heb mijn relaties in het mannenwielrennen wat ingezet om die wildcard voor de Tour te verkrijgen, ons doel is nu om verder te groeien. Samen met het vrouwenwielrennen in het algemeen. En ook budgettair gaan we er de komende jaren alleen maar beter voor staan.”

Volledig scherm © BELGA

