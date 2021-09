‘Afrikaanse hoop’ Biniam Ghirmay schrijft geschiedenis: “Droom om ooit wereldkampioen te worden”

Wielrennen KOERS KORT. Nibali keert terug naar Astana - Omloop van het Houtland laatste wegkoers voor De Ketele

23 september De Omloop van het Houtland, de UCI-koers tussen Middelkerke en Lichtervelde, was voor pistier Kenny De Ketele de laatste wegwedstrijd uit zijn carrière. Deze winter zal hij nog enkele zesdaagsen rijden, maar daarna hangt hij de fiets aan de spreekwoordelijke haak. Op de weg boekte de renner van Sport Vlaanderen-Baloise één overwinning. In 2008 zette hij de profkermiskoers in Dentergem op zijn naam. De inmiddels 36-jarige renner was vooral succesvol op de baan. Zo werd hij in 2012 in Melbourne met Gijs Van Hoecke wereldkampioen ploegkoers. Op WK’s en EK’s haalden hij nog diverse titels en medailles. Deze zomer kwam De Ketele, met Robbe Ghys, op de Olympische Spelen in Tokio dicht bij goud in de ploegkoers. Onze landgenoten vielen na een bloedstollende finale net naast het podium. Ook in 2008 miste De Ketele in Peking, toen met Iljo Keisse, in de madison nipt het olympisch podium. De Ketele was al een korte periode pistecoach bij de Belgische junioren. De kans dat hij na zijn laatste zesdaagse toetreedt tot de omkadering van de nationale pisteploeg is niet denkbeeldig. (FHN)