Adrie van der Poel in HLN SPORTCAST: "Ik zat vooral in de tuin te werken tijdens Strade”

HLN SPORTCASTDeze week is Adrie van der Poel te gast in onze HLN SPORTCAST. Aan tafel met Stijn Vlaeminck en Johan Museeuw spreekt hij uiteraard over de imponerende zege van zijn zoon Mathieu in de Strade Bianche. Ook zijn straffe winstratio als prof komt aan bod. “In elke discipline deed hij al uitzonderlijke dingen.” Tom Boonen stelt dat Mathieu nú al beter is dan hijzelf ooit was. Het gaat ook onder anderen over Mauri Vansevenant en de oude garde die niet té rap moet afgeschreven worden.