Adrie van der Poel: “Ik ben heel blij dat ze zo weinig moeten koersen, want de druk is ondragelijk”

Een vierde plek dus voor Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. Hij probeerde in de slotkilometer nog het gat te dichten op de twee koplopers, maar tevergeefs. “Ik ben realistisch genoeg dat ik niet alles kan winnen”, vertelde hij na de finish aan VTM Nieuws. “De Amstel Gold Race is een lastige wedstrijd met veel lichtgewichten vooraan. Ik voelde me oké, maar zeker niet super om op alles te reageren.” Of het gewicht van de koers net iets te veel op mij lag in de achtervolging? Uiteraard houdt men mij een beetje in de gaten. Dat is logisch ook.”