Adieu aan een topgeneratie: deze kleppers zeggen het peloton na dit weekend vaarwel

WielrennenTwee wereldtitels, vijf grote rondes en veertien monumenten. Het is slechts een greep uit de rijke erelijsten van renners die na dit weekend hun wegfiets aan de wilgen hangen. Van Philippe Gilbert en Alejandro Valverde tot Vincenzo Nibali en Dimitri Claeys. Waarom we deze renners niet zullen vergeten.

Philippe Gilbert

Leeftijd: 40

Profjaren: 20

Zeges: 80

Mooiste wapenfeit: “De wereldtitel in Valkenburg 2012 omdat ik startte als topfavoriet en we met de Belgische ploeg de koers van start tot finish onder controle hadden. Ook mijn zege in Luik-Bastenaken was speciaal omdat ik er een vier op een rij in de Ardennenklassiekers lukte na zeges in de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl. Ik ben ook opgegroeid in die streek, de druk en verwachtingen van de mensen en de media waren nooit groter bij mij als in de aanloop naar die koers in april 2011. Als je mij vraagt wat ik het meest zal missen, zijn dat de twee weken in de aanloop naar een groot doel, waarin je probeert te groeien van zesennegentig naar honderd procent door nog net iets harder te trainen, meer te rusten, je voeding optimaliseren... De innerlijke stress die je dan jezelf oplegt om de beste versie van jezelf te zijn op de dag dat het moet gebeuren, is tegelijk een enorme kick.”

Wat we nog van hem moeten onthouden: “Ik hoop dat de mensen mij als een attractieve en aanvalslustige renner zullen herinneren, die risico’s durfde nemen om te verliezen, maar daardoor ook won op een speciale manier. Ik zie dat ook terug in de nieuwe generatie, met Remco Evenepoel die in Luik-Bastenaken-Luik durfde aanvallen op La Redoute. Dat is de manier van koersen die ik het liefst doe en waar ik ook het liefst naar kijk op tv.”

“Ik ben ook trots op mijn gevarieerd en breed palmares. Ik heb op elk terrein gewonnen behalve een grote ronde, maar prijs mij gelukkig dat ik geen twee à drie jaar heb opgeofferd om mezelf te transformeren tot ronderenner om dan tiende of twaalfde te eindigen in de Tour. Ik ben fier dat ik in de twintig jaar als profrenner steeds succesvol ben geweest. De voorbije drie jaar bij Lotto-Soudal was niet mijn beste periode door de naweeën van een knieblessure en interne strubbelingen binnen de ploeg, maar sinds de zomer ben ik wel weer naar een hoger niveau gegroeid. Ik ben blij dat ik niet op een anonieme manier moet eindigen, maar dat ik kan stoppen op het moment en in de koers die ik voor ogen had. Parijs-Tours is tegenwoordig geen grote wedstrijd meer door de toevoeging van die grindstroken, maar toen ik er in 2008 de eerste keer won, behoorde Parijs-Tours nog tot de wereldbeker en was het de eerste grote klassieker op mijn palmares. Het was toen ook mijn laatste koers voor La Française des Jeux en ik kon afscheid nemen met een mooi cadeau. Zondag hoop ik opnieuw de finale te kunnen rijden, maar ik verwacht zeker geen cadeaus van de andere renners. Ik zou het ook niet appreciëren moesten ze mij een vrijgeleide geven omdat het mijn laatste koers is. Ik hoop dat ze het mij even lastig maken als anders.”

Volledig scherm Philippe Gilbert. © Photo News

Alejandro Valverde

Leeftijd: 42

Profjaren: 21

Zeges: 133

Mooiste wapenfeit: na twee zilveren en drie bronzen WK-medailles zette hij in 2018 de kroon op het werk met de wereldtitel. Met 38 jaar was hij de op één na oudste wereldkampioen ooit.

Wat we nog van hem moeten onthouden: stond in 2010 en 2011 geschorst aan de kant vanwege betrokkenheid in Operacion Puerto, hoewel hij nooit bekend heeft doping te hebben gebruikt.

Volledig scherm Alejandro Valverde. © Photo News

Vincenzo Nibali

Leeftijd: 37

Profjaren: 18

Zeges: 52

Mooiste wapenfeit: in 2014 won hij de Tour met een voorsprong van meer dan zeven minuten op de tweede.

Wat we nog van hem moeten onthouden: staat bekend als een van de beste dalers van het peloton en verzilverde dat met dubbele winst in de Ronde van Lombardije na waaghalzerij in de afdaling naar Como.

Volledig scherm Vincenzo Nibali. © BELGA

Niki Terpstra

Leeftijd: 38

Profjaren: 18

Zeges: 22

Mooiste wapenfeit: in 2018 won hij de Ronde van Vlaanderen na een solo van 19 kilometer.

Wat we nog van hem moeten onthouden: van Henny Vrienten tot Raymond van het Groenewoud en Je Broer. Na een grote zege stopte de Nederlander citaten van liedjes in zijn interviews.

Volledig scherm Niki Terpstra. © Photo News

Sebastian Langeveld

Leeftijd: 37

Profjaren: 17

Zeges: 7

Mooiste wapenfeit: in 2011 won de Nederlander de Omloop na een millimetersprint met Juan Antonio Flecha.

Wat we nog van hem moeten onthouden: in de Ronde van Vlaanderen van 2012 brak hij zijn sleutelbeen na een botsing aan 80 km/u met een toeschouwer in de afdaling van de Nieuwe Kwaremont.

Volledig scherm Sebastian Langeveld. © Photo News

Iljo Keisse

Leeftijd: 39

Profjaren: 17

Zeges: 5

Mooiste wapenfeit: in 2015 won hij de slotrit van de Giro na een trofeo Baracchi met Luke Durbridge. Dat hij won in de ronde waarin zijn boezemvriend Wouter Weylandt het leven liet, maakt de zege nog mooier/emotioneler.

Wat we nog van hem moeten onthouden: won 28 zesdaagses, waarvan zeven keer die van Gent. Kroonde zich ook vier keer tot Europees kampioen op de piste, maar de wereldtitel en olympisch eremetaal ontbreken. Op de Spelen van Peking landde hij samen met Kenny De Ketele op de vierde plaats.

Volledig scherm Iljo Keisse. © Photo News

Dimitri Claeys

Leeftijd: 35

Profjaren: 10

Zeges: 5

Mooiste wapenfeit: won in 2018 de Vierdaagse van Duinkerke, zonder een rit te winnen, maar hield wel André Greipel van de zege.

Wat we nog van hem moeten onthouden: eindigde ook twee keer in de top tien van de Ronde van Vlaanderen en zal die ervaring nu doorgeven als ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert. Zijn broer Arno houdt de wielereer van de familie Claeys hoog, hij wordt op 1 januari prof bij Sport Vlaanderen - Baloise.

Volledig scherm Dimitri Claeys. © Geert De Rycke

Kevin Van Melsen

Leeftijd: 35

Profjaren: 14

Zeges: 0

Mooiste wapenfeit: reed in 2019 de Tour. Een glansrol was echter niet voor hem weggelegd. Slechts drie keer eindigde hij in de eerste honderd van de rituitslag.

Wat we nog van hem moeten onthouden: blijft aan de slag bij Intermarché Wanty Gobert, waar hij hoofd wordt van de opleidingsploeg.

Volledig scherm Kevin Van Melsen. © Photo News

Alex Dowsett

Leeftijd: 34

Profjaren: 13

Zeges: 15

Mooiste wapenfeit: mocht zich in mei 2015 één maand en vijf dagen werelduurrecordhouder noemen. Een poging om het in 2021 terug te nemen, mislukte.

Wat we nog van hem moeten onthouden: is de enige profrenner die ontsnapt aan de no-needle-policy, omdat hij lijdt aan hemofilie - een stoornis in de bloedstolling. Bij een wonde, moet hij meteen naar het ziekenhuis omdat hij anders leegbloedt.

Volledig scherm Alex Dowsett. © Photo News