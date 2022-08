Ackermann sprint Stybar nog voorbij in laatste hectometers in Ronde van Polen, Meeus tweede

Zonder Alpecin-Deceuninck, dat gisteren uit de koers stapte door vijf covidgevallen in de teamstaf, werkte het peloton vandaag de vierde etappe in de Ronde van Polen af. Onderweg lagen enkele beklimmingen, maar de algemene verwachting was toch dat er gesprint zou worden voor de ritzege. Zdenek Stybar had echter andere plannen. De Tsjech van Quick.Step-Alpha Vinyl wilde het peloton verrassen met een late uitval. Stybar pakte snel een mooie kloof en toen een val met onder meer leider Sergio Higuita in de laatste drie kilometer voor de nodige wanorde zorgde, leek hij gewonnen spel te hebben. Leek, want in de lastige, laatste hectometers werd Stybar alsnog voorbij gesneld door Pascal Ackermann. De Duitser van UAE boekte na de Bredene Koksijde Classic z'n tweede zege van het seizoen. Ook onze landgenoot Jordi Meeus reed een sterke sprint, maar strandde op de tweede plek. Quinten Hermans, gisteren derde, werd vandaag vierde.