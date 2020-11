Ackermann nipt sneller dan Bennett in Madrid, Roglic stelt tweede eindzege op rij veilig

Een parade van iets meer dan 100 kilometer met op het einde vijf lokale ronden door de straten van Madrid. Dat was de slotrit van de Ronde van Spanje in een notendop. Naar het voorbeeld van de traditionele slotetappe in de Ronde van Frankrijk richting de Champs-Elysées. Met ook hier op het einde een koninklijke sprint.

Onderweg maakten de renners van het toeristentempo gebruik om praatjes te slaan. Eindwinnaar Primoz Roglic en z’n ploegmaats van Jumbo-Visma nipten van een welverdiend glaasje champagne en lieten zich gewillig fotograferen. Voor Roglic is het de tweede opeenvolgende eindzege in de Vuelta.

Wellens valt aan

De eerste aanvaller in de straten van de Spaanse hoofdstad luisterde naar de naam Tim Wellens. Onze landgenoot - winnaar van twee etappes - ging ervandoor met de Zuid-Afrikaan Willie Smit. Door de strakke controle in het peloton werd hun voorsprong nooit echt groot, ook niet met de hulp van Dmitriy Gruzdev en Gonzalo Serrano.

In de laatste lokale ronden nam Deceuninck-Quick.Step de touwtjes stevig in handen, maar in de slotkilometer kwam BORA-hansgrohe prominent naar voren. Morkov loodste Bennett nog in een kansrijke positie, maar de Ier slaagde er niet in om de sterke Ackermann te remonteren. Geen 100ste ritzege in een grote ronde voor Deceuninck-Quick.Step. Jasper Philipsen werd vierde, Primoz Roglic stelde de eindzege veilig.