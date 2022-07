Achter de schermen bij AG Insurance-NXTG: “Voelt als een missie om aan te tonen dat vrouwen dit ook kunnen”, zegt mecanicienne Sanne

Wielrennen KOERS KORT. Belgische EK-selectie gebouwd rond Tim Merlier (en Yves Lampaert)

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie voor het EK in München (14/8) klaar. Bij de profs is Belgisch kampioen Tim Merlier de aangewezen kopman op het vrij vlakke parcours met 1500 hoogtemeters. De sprinter van Alpecin - Deceuninck was deze week actief in de Ronde van Wallonië en trekt nu naar het Franse La Plagne op hoogtestage in functie van de Vuelta. Het EK is een mooi tussendoortje.

27 juli